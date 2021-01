Såmannssøndag

Nyheiter

Eg hugsar ein gang då eg var på besøk hos henne på den tida av året då dei forberedte markene for å plante hirse og durra (eit vanleg kornslag i Afrika for matlaging). Det var ei travel tid med rydding og pløying av jorda for å gi såfrøa gode vekstvilkår. Det var ein del av garden der tornar vaks vilt. Dette spesielle området var også god for planting av durra. Den tornete bakken kunne sjå rein ut etter ryddinga og pløyinga, men mange av røtene til tornane var stadig i bakken og ville vekse seg store og gi dårlege vekstvilkår for dei gode durrafrøa når dei vart sådde.

Namibia er eit tørt land; nedbøren er upåliteleg, og det å vente på regnet kan vere ei stor påkjenning for bøndene. Mens bøndene venta på at regnet skulle kome og gi frøa god vekst, kunne fuglane ete opp eller flytte på frøa, og vinden frå ørkenen kunne også blåse frøa til andre plassar enn der dei hadde blitt planta. Etter at frøa var sådde kunne ikkje bøndene med sikkerheit vite kvar det ville spire og gro. Durrafrøa var dyrebare og tanta mi hadde spart dei beste frøa for å så dei på det gunstigaste tidspunktet. Ho bekymra seg ofte for om dei hadde sådd for tidleg, før regntida sette inn, og for dei konsekvensane det kunne få for livsgrunnlaget deira. Likevel hadde tanta mi god tru og venta tolmodig på at Gud skulle sende regn og gi god avling av det viktige matkornet.

I Lukas evangeliet er såmannen som Jesus fortel om raus med såkornet. Han sådde også der ingen kunne tenkje seg å hauste noko. Likninga indikerer at evangeliet må forkynnast for alle menneske, utan frykt eller gunst. Ein må ikkje vera redd for å dele Guds ord med andre uansett religion eller tru.

Enkelte bekymrar seg for reaksjonar frå dei som skal ta imot bodskapen, for eksempel at nokon ikkje vil akseptere Guds ord eller reagere negativt når evangeliet blir forkynt – akkurat som frøa kan bli avvist på grunn av vær, vind og tornar. Ein må ikkje velje spesifikt kven ein forkynner til; Guds ord vil slå rot hos kven som helst i mengda. Vi bør ikkje bekymre oss for kven som vil fange opp bodskapen – det ligg i Guds nåde.

Mange av bekymringane våre er av ein slik karakter at vi ikkje kan unngå dei. Alt vi bekymrar oss for, alt vi strevar etter og alt vi eig, krev stadig meir plass i liva våre. Bibelen seier at vi skal legge bekymringane våre til Jesus. Det er nødvendig for at trua skal bevarast i hjarta våre.

Forteljinga i Lukas evangeliet er ei kunngjering om Guds rike og korleis vi mottar hans ord. Det handlar om å ta imot Guds ord i våre hjarta og leve liva våre på ein slik måte at det bær gode frukter til gagn for medmenneska og naturen.

Livet er som ein åker med godt og vondt, filtrert i kvarandre. Kvart menneske er skapt i Guds bilete, kvart menneske har fått eit godt hjarte. Forteljinga om såmannen er meint for ulike lyttarar. For dei som er nedtrykte er det løfte om restaurasjon. For fangane er det bodskapet om fridom. For dei sjuke er det bodskapet om å bli frisk, og for dei skyldige er det bodskapet om tilgjeving.

Teksta lærer oss å reflektere over oss sjølve. Vi kan spørje oss sjølve kva slags «jord» vi er. Frøa er dei same, men jordsmonet er forskjellig for ulike menneske.

Kvar gong vi opnar vårt hjarte for Gudsordet («såkornet»), vil det vakse fram gode frukter.

Bønn: Gud opne våre åndelege øyrer for å høyre ditt ord, og våre hjarta for å bevare din lærdom.