Pass deg på glattisen!

Det har alltid vore slik at naturelementa har utfordra menneska til nye aktivitetar, – både i luft, vatn og på landjorda. Slik også på isen. Det kan handle om det nyttige like gjerne som leik og konkurransar. Å kome på glattisen er ikkje like greitt alltid. Når mildvêret lagar blankis på vegar og plassar er det lett for å kome i ulukka. Då er det sesong for broddar eller andre hjelpemiddel mot glattisen.

Butikkane vert fort utselde for broddar eller sklihinder av ymse slag. Det er lett for å tru at det berre er eldre som treng broddar og som oftast er uheldige. Yngre personar bryr seg ikkje om å utstyre seg med broddar, og som samstundes har det for travelt på veg til jobben. Ved fall på isen er det gjerne handledd, ankel eller skulder som får støyten.

Å avpasse farta etter tilhøva er viktig. Det motsette er det legesenter, ortopedar og sjukehus som tener på. På glatt føre er det sko med rågummisolar som fungerer best, – plast eller lêrsolar medfører risiko og krev broddar. Nokre vil ha små broddar som kan vere med i veska eller lommene. Broddar som kan strekkast under heile solen med to piggflater er sikrast. Behovet for broddar vert sjeldan varsla og varer ikkje alltid (heldigvis) til forretningane får inn ny ladning. Andre leverandørar spelar på fargar, materialval og storleik.

Då er det annleis med dei som vil bruke isen til å kome seg raskast mogleg fram. Ulike former for skeiser er kjende heilt attende til vikingtida. Dei første skeisene var laga av bein frå store dyr, som det var laga hol gjennom for å kunne festast til føtene med reimar. Framdrifta kunne vere med ispigg på ein stav som vart ført mellom beina med begge hendene. Dette utvikla seg vidare ved at trevirke og jern fekk opp farta på isen.

Dei første metallskeisene vart laga kring 1850 og var festa til skotøyet med reimar. Mykje seinare fekk vi kromskeiser, skruskeiser og skoskeiser,– for ikkje å snakke om den revolusjonen som klapp- skeisene stod for i 1997. Noreg sitt første organiserte skeiseløp vart skipa til på fjordisen utanfor Akershus festning i Oslo i 1863. Det er mange ulike former for skeiseidrett, mellom anna lengdeløp, ishockey, bandy og kunstløp. Nye konkurranseformer kjem stadig fram.

Opne isflater lokkar alltid til seg aktivitet. Mange elevar hugsar nok skeisedagar på eit nærliggande vatn. Dei første åra etter at Ørsta stadion fekk friidrettsbane tidleg i 1960-åra, vart bana sprøyta med varmt vatn, som fekk renne meir utover flata før det fraus til. Fotballbaner i grus vart også islagde, men etter kvart som fotball vart utandørsaktivitet heile året, var isen ikkje like populær alltid. Eg hugsar også at vi gjekk på skeiser på Dalevegen fremst på Mo i 1960-åra, før strøing og salting fekk overta. Sparkføre og leik med rattkjelkar høyrer også med til aktivitetar på isen.

Postkort med motiv frå aktivitetar på is viser som oftast glad leik, slik som desse korta frå eiga samling viser. Fleire detaljar i motiva fortel om utvikling og variantar av aktivitetar, klednad, utstyr og vinterglede. Nokre samlar på postkort og bilde med autografar med helsing frå kjende skeiseløparar, men i våre dagar er det med skeiseløp som annan idrett at det er marknadskreftene som på fleire vis regjerer i kvardag og helg.

Pass deg på glattisen!