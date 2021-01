Kyrkja opnar for at 74-åringar kan vere tilsette

Nyheiter

Frykta for personalmangel gjer at Den norske kyrkja foreslår at ei ordning der medarbeidarar kan vere tilsette heilt til 75-årsdagen.

Forslaget, som Kyrkjerådet har sendt ut på høyring, går ut på at arbeidstakarar kan tilbydast avtalar for eitt år av gongen heilt fram til fylte 75 år, skriv Dagen.

I forslaget heiter det at kyrkja «har behov for å kunne bruke den arbeidskraftressursen arbeidstakarar som er over 70 år utgjer.»

– Hadde det vore vanskeleg for unge prestar å få seg jobb, ville ikkje dette vore ei sak for oss. Men slik er det som kjent ikkje i Den norske kyrkja, seier Presteforeningens leiar Martin Enstad.

Ordninga kan tre i kraft allereie i mars eller april i år viss Kyrkjerådet behandlar saka på møtet sitt i mars. Høyringsfristen er 25. februar.

Av forslaget kjem det fram at 75 år er ei absolutt aldersgrense.