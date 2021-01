Nedgang i tømmerhogst, oppgang for nyplanting

Nyheiter

For første gong sidan 2009 blei det i fjor hogd mindre tømmer enn året før. I alt blei det hogd 10,2 millionar kubikkmeter industrivyrke for sal, ein nedgang på 775.000 kubikkmeter samanlikna med 2019. Det blei derimot rekord i nyplanting av skog.

Ei viktig årsak til nedgangen i 2020 er at hogsten mange stader stoppa heilt opp i april på grunn av uvisse knytt til koronasituasjonen. Trelastlagera var allereie ganske store, og sagbruka var redde for å byggje opp endå større lager. Også tidleg på hausten var hogstkvantumet lågt. I siste del av 2020 steig sagtømmerprisen igjen, og hogstkvantumet på slutten av året nærma seg nivået frå rekordåret 2019, går det fram av tal frå Statistisk sentralbyrå.

Førebelse tal viser at skogeigarane fekk dårlegare betalt for tømmeret i 2020 enn året før. I gjennomsnitt var tømmerprisen på 375 kroner i 2020, mens snittet for 2019 var 435 kroner. Prisnedgangen for sagtømmer begynte i 2019 og kom i hovudsak av at trelastindustrien fekk stadig større trelastlager. Prisen på cellulose fall også betydeleg i 2019. Dette førte igjen til lågare prisar på massevirke. Både sagtømmerprisen og massevirkeprisen heldt fram å falle i 2020. Stor tilgang på billeskadd gran- og vindfall-tømmer i Mellom-Europa har medverka til denne prisnedgangen ved at eksportmarknaden blei vanskelegare.

Den største skogeigaren i landet, Statskog, frykta at koronasituasjonen også ville føre til mindre skogplanting i fjor. Slik gjekk det ikkje. Ei oppteljing viser at Statskog sette 2,2 millionar plantar i jorda. Dette er på linje med rekordåret i 2018, går det fram av ei pressemelding.