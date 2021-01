- Må droppe fastelavnsris, men kjem sterkt tilbake

Nyheiter

Pandemien set kjeppar i hjula for det tradisjonsrike salet av fastelavnsris.

Ørstavik Sanitetsforening ser det vanskeleg å produsere og selje fastelavnsris i år, samstundes som dei vil følge reglane om smittevern. - Difor har vi bestemt at vi ikkje kan selje ris i år, skriv sanitetsforeininga i ei pressemelding.

- Dette er trist fordi vi har ein veldig god tradisjon med risbinding til fastelavn her i Ørsta. Rissalet utgjer ein stor del av inntekta vår, og overskotet av salet har gått til gode lokale tiltak. No set vi vår lit til at situasjonen betrar seg så vi kan få arrangere den årlege basaren til hausten, seier laget.

- Sjølv om inntektene no sviktar, så minkar ikkje behovet for hjelp og støtte. Vi må derfor vurdere å bruke tidlegare oppsparte midlar til vårt årlege hjelpearbeid. Vi kan ikkje la koronaen knekke oss.

- Skulle nokon i bygda ønskje å støtte vårt arbeid, så har vi ein bankkonto 3992 30 53003 som kan brukast. Vi vil kome sterkare attende seinare, og ber om at alle må ta vare på seg sjølv og andre i denne rare tida vi er inne i, heiter det i meldinga frå sanitetsdamene.