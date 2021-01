Nyheiter

Full vinter. Pang sa det og kong Vinter kom heim. Denne gongen trudde eg nesten vi gjekk klar snø og is. Dei lange haustdagane utan teikn på snø, lurte mange til å tru at vinteren hadde gløymt oss i år. Men nei da. Snø er no greitt det, so lenge den kjem og vert liggande stabilt. Men no snødde det litt, so regna det, so vart det kaldt og blankis. So snødde det på isen …