Fleire hundre tusen nordmenn legg ut mat til fuglane

Nyheiter

Dei siste 40 åra har fuglefôring hatt ein stor vekst, og i mange land har sal av fuglefrø blitt ein storindustri.

– Vi veit ikkje eksakt kor mange som driv med fuglefôring her i landet. For nokre år sidan fekk eg høyre at det vart selt 18.000 tonn med villfuglmat i Noreg og at cirka 400.000 nordmenn dreiv med fuglefôring. I tillegg er det mange som lagar meisebollar og annan fuglemat sjølv, fortel organisasjonskonsulent Morten Ree i Norsk Ornitologisk Forening på nettsida til Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

For nokre generasjonar sidan handla fôring av villfuglane mest om å hengje ut eit havrenek til jul, eller å leggje ut nokre tørre brødsmular på fuglebrettet.

Det er ikkje forska så mykje på effekten av fuglefôring, men fôring gjer at fleire fuglar overlever, spesielt gjennom tøffe vintrar.

Ifølgje Nibio publiserte amerikanske forskarar for fem år sidan ein studie der dei undersøkte korleis fôring av ville fuglar påverka fuglehelsa. Forskarane samanlikna fuglane i seks skogområde i staten Illinois, tre der det vart drive med fôring og tre der fuglane ikkje hadde tilleggsfôr tilgjengeleg.

Generelt viste det seg at fôringa hadde positiv effekt på den individuelle fuglehelsa. Men det vart også observert nokre negative effektar, blant anna auka førekomst av smittsame sjukdommar.

Både i Europa og Nord-Amerika er det teikn som tyder på at fuglefôring har bidratt til at fleire artar har utvida utbreiingsområdet sitt nordover. Utstrekt fôring kan vere ein medverkande årsak til at blåmeisa i dag er mykje meir vanleg i Nord-Skandinavia enn ho var for nokre få tiår sidan, meiner fagfolk.

Den siste helga i januar er det kvart år hagefuglteljing. Då kan vi hjelpe forskarane med å seie noko om kva artar som finst her hos oss. I fjor blei det rapportert om lag ein halv million fuglar frå nesten 10.000 fôringsplassar over heile landet.