Om eg hadde fått sjansen i politikken, hadde eg sett på kva tiltak som kan gjerast for betre eldreomsorg, betre psykisk helse og for å få blyanten tilbake til skulen

Nyheiter

Korleis ser kvardagen din ut?

Mine dagar er aldri like. Dei startar rett nok likt, først med at eg står opp litt før resten av flokken, for det er einaste tida på dagen eg får vere åleine og tenke i fred. Då skriv eg MÅ-GJERE -lista. Så startar morgonkaoset med frukost og kampen om å få ungane på skule før det ringer inn.