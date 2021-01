Oppgang i heilt ledige i Ørsta etter nyttår

Nyheiter

180 personar i Ørsta er heilt arbeidslause i januar, og det er 36 fleire enn i desember. I Volda er det ni fleire heilt ledige denne månaden i høve til desember.

I prosent er talet på heilt ledige i Ørsta 3,2 prosent og i Volda 2,8. Dette er litt under fylkesgjennomsnittet, og godt under talet for heile Noreg, som er 4,4 prosent.

På søre Sunnmøre ligg Ulstein og Hareid langt over resten, med 5,5 og 6,1 prosent av arbeidsstokken heilt utan arbeid no i januar.

Talet på delvis arbeidslause har gått svakt ned i både Ørsta og Volda frå desember til januar.

På landsbasis er det no i slutten av januar 123.969 personar heilt utan arbeid.

NAV har her i fylket registrert kva yrke som er hardast ramma av arbeidsløyse. Reiseliv og transport har flest arbeidslause, og så følgjer industriarbeid, bygg og anlegg, butikk, sal og service. Svært få lærarar og akademikarar er arbeidslause.

Her i fylket er 1328 av dei heilt arbeidslause under tretti år.