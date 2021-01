- Mellomstore bankar får skjerpa krav, storbankane slepp unna

Nyheiter

– Storbankane får stadig fleire konkurransefordelar. Resultatet vert sentralisering av kapital, seier administrerande direktør Stig Brautaset i Sparebank 1 Søre Sunnmøre.

Små og mellomstore sparebankar risikerer å bli dei store taparane når krava til eigenkapital for bankane vert stramma inn.

Den mest aktuelle saka no gjeld ei nyleg innskjerping frå Finanstilsynet på utlån til selskap som driv bustadutbygging, såkalla «spekulativ investering i bustadprosjekt.»

Storbankane og distrikta

Små og mellomstore bankar får skjerpa sine krav, medan storbankane slepp unna.

– Dermed må ein mellomstor sparebank som oss sette av meir eigenkapital dersom vi skal låne ut pengar til ein bustadutbyggjar. Dette avgrensar vår moglegheit til å finansiere slike prosjekt, og det fører til redusert lønsemd. Vi må auke prisen på utlåna, noko bustadutbyggar sikkert vil ta inn att ved å auke sine prisar på bustader, forklarer administrerande direktør Stig Brautaset.

– Men vil ikkje bustadutbyggjaren då heller gå til ein storbank?

– Då er spørsmålet om storbankar vil låne ut pengar til det aktuelle prosjektet. Storbankane er meir forsiktige med å låne ut pengar utanom sentrale strok. Vi har sett konkrete døme også i Ørsta-Volda på at lokale selskap ikkje får lån i store bankar fordi selskapet skal satse på bygda. Men lokalbankar som oss kjenner dei lokale forholda og dreg fordel av dette i risikovurderinga, seier Stig Brautaset.

Bustadlån dyrare?

Dei nye krava knytt til «risikolån» kjem i tillegg til nye europeiske krav som skal gjelde i Noreg frå slutten av 2022.

Det er ikkje berre den som låner pengar til hus som må ha eigenkapital i botn. Det må og utlånaren, altså banken.

– Dei nye reglane gjer at vi som mellomstor sparebank må sette av meir eigenkapital for vanlege bustadlån enn det dei store bankane må gjere. Vi har då valet mellom å auke utlånsrenta eller få redusert lønsemd, seier Stig Brautaset.

Finanstilsynet har makta

Når det gjeld bustad- og eigedomslån har toget gått for å kunne gjere noko. Det vart politisk oppstyr i fjor, men resultatet vart berre ei kort utsetjing. Derimot håper Sparebank 1 Søre Sunnmøre at deira interesseorganisasjon Finans Norge skal klare å snu Finanstilsynet når det gjeld vektinga av risikolån, altså utlån til bustadutbyggjarar.

Det nye regelverket har opphav i EU og skal implementerast i Noreg som ein konsekvens av EØS-medlemskapet. Men dei små og mellomstore bankane meiner at Finanstilsynet fortolkar reglane strengare enn naudsynt.

– Finanstilsynet er opptatt av at dei store norske bankane skal få same vilkår som store utanlandske banker. Samstundes har vi inntrykk av at Finanstilsynet meiner det er for mange små banker i Noreg, seier Stig Brautaset.

– Sentralisering

Formålet med endringane er å demme opp for ei ny internasjonal bankkrise. Men resultatet kan bli store utfordringar for små og mellomstore norske bankar, og norske småsamfunn.

– Det er ei sentralisering av kapitalen. Prosjekt på bygda vert dyrare eller dei får ikkje finansiering. Dei små lokalbankane får redusert lønsemd, noko som mellom anna går ut over tildeling av gåver til lokale formål. Resultatet kan bli bankfusjonar, og det er vel det Finanstilsynet ønskjer, seier Stig Brautaset.

– Vil Sparebank 1 Søre Sunnmøre sjå seg om etter nokon å slå seg saman med?

– Vi er openbert ein attraktiv fusjonspartnar, men fusjon er ikkje aktuelt per i dag. Vi er ein av det mest solide mellomstore sparebankane i Norge, og klarer oss godt, men det blir meir og meir krevjande som følge av krav frå Finanstilsynet. Så kva framtida vil bringe er litt vanskeleg å uttale seg om i dag. Men vi ser at mange sparebankar fusjonerer eller vurderer fusjon, for å bli større og få konkurransefordelar. Skruen blir heilt klart stramma hardare til når det gjeld å strype distrikts-Noreg. Og det bør vere ein brannfakkel i sentraliseringsdebatten.