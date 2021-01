Aukande snøskredfare

Nyheiter

Etter dagar med middels snøskredfare, vert varslet auka til faregrad tre- betydeleg- frå fredag.

- Det er krevjande forhold, ferdsel i bratt terreng krev erfaring og kunnskap. I tillegg til ustabile nysnøflak finst det vedvarande svake lag i snødekket nokre stader, står det på varsom.no.

Dette er det spesifiserte varselet for Sunnmøre: "Observasjonar torsdag av kraftig vind i fjellet tyder på at fokksnøflak allereide vert danna. Ein skikøyrar kan lett utløyse middels store skred i mange bratte heng. Flaka legg seg på eit varierande underlag av fokksnøflak og gamal skare. Det er venta mest nedbør og vind i ytre strøk. Enkelte stadar er det eldre fokksnøflak som ligg på svake lag av kantkorn. Desse flaka kan løysast ut av ein skikøyrar på stadar med tynt eller mjukt snødekke. Skoggrensa og lune formasjonar kan vere slike stadar. Laussnø som har komme dei siste dagane gjer det vanskelegare å kjenne att disse flaka. Vêr merksam på at laussnøen kan skjule oppstikkande stein i det generelt tynne snødekket."