100 arbeidstakarar kan bli sagt opp

Nyheiter

Som følgje av den sviktande marknaden, og utan nye større ordrar det siste året, må Ulstein ta grep for å tilpasse organisasjonen. Dette inneber nedbemanningar i dei fleste norske selskapa i konsernet.

Dette går fram av ei pressemelding frå Ulstein-konsernet fredag ettermiddag.

«Saka har vore informert og drøfta med dei tillitsvalde, og denne prosessen vil fortsette. Om lag 100 arbeidstakarar av ein arbeidsstokk på 420 i dei norske selskapa i konsernet kan bli ramma av oppseiingar», står det i pressemeldinga.

-Å la medarbeidarar gå er ei tung avgjerd å ta, men vi ser inga anna moglegheit slik marknadssituasjonen er no, seier konsernsjef Cathrine K. Marti i Ulstein Group. – På verftet har vi framleis to store byggeprosjekt som skal ferdigstillast i 2021, men vi har diverre ikkje lukkast med å skaffe tilstrekkeleg med nye ordrar for å unngå nedbemanning.

- Vi arbeider kvar dag med å få inn nye kontraktar for konsernet, med spesielt fokus på ombyggingskontraktar for verftet som raskare vil kunne gi arbeid. Vi ser nokre positive signal i marknaden, men vi må likevel rigge konsernet slik at vi har konkurransekraft når marknaden kjem tilbake.

Det er mange frå Ørsta-Volda som arbeider i Ulstein Group ASA.