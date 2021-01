- Sosial nedstenging kan føre til psykiske utfordringar og tunge tankar

Nyheiter

Råd for likestilling av funksjonshindra oppmodar om at besøkstenesta bør kome i gang att og at dagtilbod må haldast oppe.

- Sosial nedstenging kan føre til psykiske utfordringar, tunge tankar og meir einsemd, heiter det i eit vedtak frå rådet.

På siste møte drøfta medlemmene kva utfordringar pandemien får for funksjonshindra.

- Mange eldre er i kontakt med heimesjukepleien og mulig problem vert fanga opp av desse, men kommunen har ikkje nokon måte å fange opp andre utan at dei sjølve tek kontakt. Alle heimebuande over 85 har blitt oppringt av sekretariatet for vaksineprogrammet, og kommunen har fått eit lite innblikk i kvardagen til mange. Mange har gitt uttrykk for glede over å bli oppringt. Det sosiale nettverket er svekka grunna avlyste arrangement frå organisasjonane, heiter det i vedtaket.

Sjustjerna samarbeidar om fleire tiltak og tilbod til brukarar, og råd for funksjonshemma i Herøy har ønske om å samarbeide med råda i resten av sjustjerna for lettare å kunne kome inn med innspel og anna i beslutningsprosessane, heiter det i vedtaket.

Desse møtte i møtet i rådet:

Karen Høydal, Anbjørn Steinholm Frislid, Hjørdis Almelid Vikenes, Mariann Skare, Eirin Mork Stenersen og Karl Asgeir Sæbønes