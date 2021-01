Snart kan du verte plukka ut til å fortelje om livskvaliteten din

Nyheiter

1. februar vil 56 000 utvalde personar over 18 år i Møre og Romsdal få ein invitasjon til å delta i ei folkehelseundersøking. Invitasjonen kjem på sms og e-post.

For aller første gang skal det gjennomførast ei folkehelseundersøking i heile fylket. Undersøkinga blir gjennomført i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI), og vil gi viktig informasjon om helse, velferd, trivsel og livskvalitet til innbyggarane i fylket.

Dette går fram av ei pressemelding frå Møre og Romsdal fylke.

- Vi ønsker å vite meir om korleis det er å bu og leve i Møre og Romsdal. Ved å delta i undersøkinga får innbyggarane i fylket sagt noko om korleis dei sjølv opplever kvardagen sin. Kunnskapen frå undersøkinga skal vi bruke når vi skal prioritere og legge planar for framtida, både lokalt og for heile regionen. God Helse og gud livskvalitet er en viktig føresetnad for å oppnå ei berekraftig utvikling i Møre og Romsdal.

Det seier Tove- Lise Torve, fylkesordførar i fylkeskommunen.

Korona og vaksine

Folkehelseundersøkinga er digital og varer i to veker. Innbyggarane som får invitasjon til å delta er tilfeldig utvalde.

-Spørsmåla vil handle om oppvekst og levekår, livskvalitet, nærmiljø, sosialt miljø, fysisk aktivitet, ernæring og helse. Det blir også stilt nokre spørsmål om koronavaksine som er til hjelp i arbeidet med å vaksinere befolkninga, heiter det i pressemeldinga.

FHI og fylkeskommunen er merksame på at koronaepidemien vil kunne ha innverknad på korleis folk svarer på fleire av spørsmåla som blir stilt.

Ønsker høg svarprosent

For fylkeskommunene er undersøkinga ein milepæl i folkehelsearbeidet.

- Dersom meir enn halvparten svarar på undersøkinga, vil det gi oss eit godt bilde av folkehelsa i fylket. Kunnskapen vil vere viktig både for fylkeskommunen og kommunane sitt arbeid for å promotere gud folkehelse i befolkninga og gjere Møre og Romsdal til ein enda betre stad å bu og arbeide i. Den vil også gi oss eit nytt og betre grunnlag for fremtidig forsking på folkehelsa i fylket, seier Wedlog Olsen.

Undersøkinga er anonym, og opplysningane blir lagra og handsama i samsvar med regler om personvern.