Får gratis graut for å kome i gang på skulen

Nyheiter

Tretti kilo graut fordelt på hundre porsjonar. Slik var det då Volda-studentane måndag fekk gratis graut til frukost.

Det er høgskulen, studentsamskipnaden og studentparlamentet i Volda som står bak dette initiativet, ifølgje høgskulen sine nettsider.

Dei håper at frukosten kan vere med på å bidra til at studentane nyttar seg meir av høgskuleområdet, og får ein ekstra «boost» til å kome på høgskulen om morgonen, både for å vere sosiale, men også for å kome i gang med det faglege studiearbeidet, heiter det frå høgskulen.

Kvar dag ein periode framover vert grauten servert. Rektor Johan Roppen fortel at dette er eit sosialt tiltak i vintermørke og koronatid. På menyen står kaffi, frukt, frukostblanding og graut.

- Særleg den varme grauten gjekk unna på første dagen, måndag, registrerte Roppen.

Alle studentar ved Høgskulen i Volda (HVO) er hjarteleg velkomne til gratis frokost.

- Vi vil gjerne legge til rette for ein sosial møteplass for studentar, innanfor trygge rammer, og trur dette kan bli det. Kanskje kan det også gjere det litt enklare å strukturere kvardagen for studentane. Vi gler oss til å sjå fleire studentar på høgskuleområdet igjen, seier Odd Helge Mjellem Tonheim, prorektor ved HVO.