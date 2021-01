- Dette skiltet er klart for museum

Nyheiter

Nesten tretten månader etter at gamle Volda og Hornindal vart slått saman til nye Volda, er det Volda sitt gamle kommunevåpen som pryder kommunegrensa mot Ørsta - ved hjortetunnelane i Furene.

I forkant av kommune-samanslåinga vart det brukt relativt store ressursar på å kome fram til eit nytt kommunevåpen – og resultatet vart det vidgjetne nye kommunevåpenet – der Volda sin gamle pennesplitt vart omkransa av to honndals-ljåar.

Vonde tunger

Vonde tunger ville ha det til at dette nye kommunevåpenet gav assosiasjonar til det kvinnelege kjønnsorganet, - ei sak som fekk nasjonal merksemd.

Volda-merksemd i Ukeslutt og Nytt på Nytt - Kanskje bør vi få selfiepunkt med kommunevåpenet? Kommunevåpenet til Volda skaper stor merksemd i riksmedia.

Dette til tross – på kommunegrensa til Ørsta vert altså bilistane framleis ynskte velkomne til gamle Volda – i form av kommunevåpenet med den einslege pennesplitten.

- Museums-gjenstand

- Hehe, ja, dette var jo litt morosamt, for det skiltet burde jo ha vore museumsgjenstand no. Og dessutan det kan det jo vere greitt å kome inn i same kommunen - altså nye Volda og ikkje gamle - anten ein kjem køyrande sør frå Stryn eller nord frå Ørsta, seier Volda-ordførar Sølvi Dimmen.

Ordføraren har forresten ikkje visst om det utdaterte skiltet før Møre-Nytt ringjer.

- Nei, det visste eg ikkje, sjølv så mange gonger eg har køyrt forbi siste året, seier Dimmen.

Etter å ha sjekka med kommuneadministrasjonen, opplyser ho at rett skilt er bestilt for lengst, men:

- Administrasjonen veit ikkje kvifor dette tek så lang tid. Og vi vil følgje opp.