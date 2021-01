– Har allereie bestilt nye fartsskilt

Nyheiter

Hagevegen på Sætre er skilta med 60 km/t, mens det i vegvesenet sine kart er merka med 50 km/t. No har kommunen rydda opp.

– Det var vegvesenet som i si tid skilta vegen, då det var riksveg. No er det fylkesveg. Kommunen er samde i at dette er eit tettbygd strok, og at det er naturleg med 50-sone, sa ass. kommunedirektør Eldar Øye i samfunnsutvalet tysdag.

På spørsmål om kva som vert gjort med saka var svaret klart.

– Skilta er allereie bestilt. All den tid vegen er merka med 50-sone hos vegvesenet, er det heller ikkje nødvendig å gjere endringar gjennom skiltplanen, sa han.