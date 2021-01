Nyheiter

Ladestasjonen ved Volda rådhus er i drift og den er open for alle - alltid!

Det er Volda kommune som kjem med denne gladmeldinga tysdag morgon. Dei skriv:

«Ladestasjonen er open for alle alltid. Vi ber om at ein ikkje står parkert ved ladepunta når ein ikkje ladar bilen sin. Dette for at ladestasjonen skal vere tilgjengeleg for alle som har behov for å lade. For å lade må ein laste ned Smart Charge U – FOR ELBILLISTEN. Ein finn det på google play og App store.