Fødselsboom i Stad: Linnea vart nummer 100

Fødselstala har «gått i taket» i nye Stad kommune. I Stad kommune sitt første år (2020) vart det fødd 102 born – medan normalen dei siste åra har vore mellom 75 og 90. Sidan 2005 er det berre i 2011 det vart fødd fleire ungar i Stad (tidlegare Eid, Selje og Bryggja) enn i 2020.

- Om det er på grunn av ny kommune, korona eller rein livsglede skal eg ikkje ha sagt, men at det har kome så mange babyar er uansett fantastisk gledeleg og inspirerande for framtida, seier Alfred Bjørlo (V), ordførar i Stad.

Saman med varaordførar Siri Sandvik, (Ap), gjorde han denne veka stas på baby nummer hundre fødd i Stad kommune i 2020, vesle Linnea, saman med mor Maria Langeland. Maria og sambuar Cristher er mellom dei mange som dei siste åra har flytta til Stad kommune for å etablere seg med familie. Dei har flytta frå Bergen til leilegheit sentralt på Nordfjordeid, der begge har gangavstand til arbeid og alle fasilitetar lett tilgjengeleg.

- Eg har eit klart inntrykk av at stadig fleire oppdagar kvalitetane ved eit liv i Stad og Nordfjord som eit godt alternativ til eit liv i storbyen.

- Eg trur også koronakrisa gjer at langt fleire enn før no ikkje treng å bu fysisk i ein storby for å ha tilgang til attraktive jobbar eller spesialisert utdanning. I framtida kan mange arbeide og studere digitalt mykje meir enn før – og velje å leve livet sitt der livet er best. Det har Stad og Nordfjord alt å tene på, seier ordførar Alfred Bjørlo.