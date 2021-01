- Unik satsing på Nordvestlandet

Nyheiter

- Operation Archery E-sport er i ferd med å etablere ei heilt unik E-sportsatsing i Noreg, heiter det i ei pressemelding frå OAE NORGE.

- På tvers av fylke, kommunar og byar vert det opparbeidd ein klubbstruktur som er tilpassa moderne tider. Vi har no oppretta klubbstrukturen Operation Archery E-sport Norge. Vi som driv med E-sport ligg ofte i førekant av utviklinga på det tekniske, men så sovnar ein i gamle strukturar og vedtekne sanningar når det kjem til organiseringa, heiter det i meldinga.

- Operation Archery E-sports Norge tenkjer annleis og innovativt på alle område for å gje medlemmene eit best mogleg tilbod, forklarar styreleiar Aleksander Jørgensen.

Vågsøy

Operation Archery E-sport vart etablert i Vågsøy i 2018 som ein nordisk pionérklubb tilknytt idrettslag, med eit naturleg utgangspunkt i det sterke gründer- og IT-miljøet i kommunen. Sidan har klubben vorte utvida til å inkludere avdelingar i mellom andre Ålesund, Stryn og Ørsta til det som i dag er Operation Archery E-sports Norge.

– Vi driv med digital idrett og då er det naturleg for oss å tenke at avstandar og geografi ikkje skal vere til hinder i organisasjonsutviklinga. Vi er ein godt samansveisa gjeng som tenkjer langsiktig og satsar i lag for å utvikle sporten vidare. Ikkje berre internt i klubbsamarbeid, men òg opp mot paraplyorganisasjonen Vestlandet E-sport og Norges E-sportforbund, fortel styreleiar Aleksander Jørgensen som dagleg held til i Stryn.

Satsar på innovasjon



Operation Archery E-sport er drive på frivillig basis av entusiastar med ulik bakgrunn. Det er sjølvsagt mange aktive spelarar i aksjon hos oss, men like viktig er engasjerte foreldre, organisasjonsbyggjarar, gründerar og andre som kan bidra til eit langsiktig løp fram mot ein sterk og leiande klubb.

- Eit døme på innovasjon er at alle snakkar om tradisjonelle møteplassar i forhold til E-sport. Det er sjølvsagt viktig, men av og til må ein tenkje annleis. Vi jobbar med mobile møteplassar, digitale møteplassar og virtuelle møteplassar. Det som er populært og riktig i dag er det kanskje ikkje neste år. Difor er vi veldig opptekne av å oppdage og gjerne bidra til å skape «neste praksis» innan E-sport, forklarer styremedlem Lars Ole Gotteberg Bortne frå Ålesund i pressemeldinga.

Spelar og folkehelse i fokus

- Frå start har Operation Archery E-sports hatt slagordet «vi set spelaren i sentrum og folkehelse først», noko som òg er løfta fram inn i Vestlandet E-sport og Norges E-sportforbund der Operation Archery E-sport er aktive deltakarar. Sunne haldningar med fokus på god helse er viktig.

- Vi ønskjer at medlemmene våre – og folka rundt dei - skal ha eit medvite forhold til det å ete riktig, bevege seg tilstrekkeleg, få god søvn, gjere skulearbeidet godt og sjølvsagt verkeleg kose seg med spelinga når tida er inne for det. Det er balansen i det heile som er viktig for oss, slik at spelarane er i fysisk og psykisk form og meistrar livet utanom den virtuelle verda. Når ein tek dette med seg inn i spelet, så blir ein ein betre spelar. Det er heilt klart, seier styremedlem Geir Arne Solheim frå Deknepollen.

Operation Archery E-sport har til dømes oppretta eigne treningar med badminton for å trene reaksjon ikkje berre på datamaskina, men òg på ei bane der ein får opp pulsen og testa reaksjonsevna i ei inkluderande idrettsgrein.









Vil ha fleire klubbar

- Operation Archery E-sport Norge hjelper gjerne I gang nye klubbsatsingar, anten som ein del av franchisen, eller utanom innanfor Vestlandet E-sport og Norges E-sportforbund.

- Det er viktig med eit godt samhald i miljøet der vi ønskjer kvarandre vel og heiar på alle som vil satse. Målet vårt er til sjuande og sist at alle som ønskjer å drive med gaming og E-sport får kome inn i eit sunt miljø med gode haldningar, og då er kvar einskilt medlem viktig i seg sjølv. Vi må tenke nytt når det gjeld å heie på tvers av drakter, regionar og andre skiljeliner. Vi skal som sette spelaren først, og då er det viktig at ein lukkast med å få til sunne E-sportmiljø i alle bygder og byar. Kommunane er stort sett veldig imøtekomande til å bidra for å få til satsingar, forklarer styreleiar Aleksander Jørgensen.