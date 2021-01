Samarbeider med Bygger’n om returplast

Nyheiter

I mai 2020 etablerte Vartdal Plast komprimeringsanlegg for EPS (på folkemunne isopor). Tanken var ganske enkelt å hente EPS fra miljøstasjonar og byggeplassar, komprimere denne og bidra til at den komprimerte plasten får nytt liv som råstoff til nye plastprodukt.

Henting fra miljøstasjoner har vokst måned for måned, men henting frå byggeplass har vist seg å vere meir krevande å få til en god logistikk på, fram til nå.

Parallelt med Vartdal Plast si satsing har Bygger’n jobba med å utvikle ei eiga løysing for innsamling av avfall frå byggeplassar, inkludert EPS. Bygger’n har utvikla ein eigen app der byggeplassane kan melde inn at dei har avfall klart for henting. Ved hjelp av eigne el-bilar stasjonert i Trondheim og Namsos, som brukast til levering av mindre varer på byggeplass, vert EPS (og anna avfall) henta i retur og leverast til sentrallageret i Heimdal. Den innsamla EPSen vert så henta av Vartdal Plast.