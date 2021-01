Nyheiter

Eit fantastisk vintervêr gav ei flott ramme for Follestaddalen IL som stod som arrangør for skirennet. Koronarestriksjonar gjorde at det var eit tak på kor mange som kunne ta del. I underkant av sytti deltakarar tok seg gjennom løypa ved sida av samfunnshuset, og fekk medalje då dei kom i mål etter ei runde.