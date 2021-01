Nyheiter

Vikebladet Vestposten: Onsdag var Leon Romestrand, leiarutviklar og føredragshaldar i Mot Norge, på besøk på rådhuset i Ulstein kommune. Der heldt han føredrag med tema «Sjå heile mennesket», som del av kommunen sin avtale «kommunen som samfunnsbyggar». Føredraget vart halde for levekårsutvalet i Ulstein, i tillegg for leiargruppa i administrasjonen. Representantar for IL Hødd var også til stades under føredraget i samband med at idrettslaget signerte avtale om å bli lokale Mot-ambassadørar etter føredraget.