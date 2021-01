Nyheiter

NRK1 sin plan var å sende filmen 6. januar, men:

-Då måtte jo Radiokameratane vike for direktesendt Kongress-opprør, konstaterer Folkestad, som altså reknar med at gemyttane no har roa seg såpass at filmen vert sendt uforstyrra.

Og det skal – etter planen – altså skje llereie førstkomande søndag kveld 24. januar på NRK1,

-Ja, då kan tv-sjåarar over heile landet stifte bekjentskap med dei driftige folka i Bygderadio Vest seier Folkestad.