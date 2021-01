Volda deler ut festival-støtte for 2021

Nyheiter

Kommunestyret gjorde i desember 2020 vedtak om å revidere vedtektene til kraftfondet og kome attende til endeleg vedtak seinare.

Administrasjonen har fått fleire spørsmål om korleis dei ulike festivalane som tidlegare har fått tilskot frå kraftfondet og som er avhengige av det tilskotet skal forholde seg i samband med planlegging av festivalane for 2021.

Volda formannskap vedtok tysdag slik fordeling:

Dei Nynorske Festspela kr. 75 000

Veka kr. 20 000

X2 kr. 50 000

Kammermusikkfestivalen kr. 20 000

DokFilmfestival kr. 20 000

Animasjonsfestivalen kr. 20 000

Naturfestivalen kr. 10 000

Føresetnaden for vedtaket er at festivalarrangørane sender grunngjeven søknad om festivalen og at det vert innsendt attestert rekneskap før utbetaling.

Eventuelle andre festivalsøknader for 2021 vert å handsame som enkeltsøknader i formannskapet.