Måndag gav regjeringa grønt lys for at barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktivitetar, både ute og inne, som normalt. Dei to siste vekene har både Ørstahallen og Volda campus Sparebank1 arena vore stengde for det meste av treningar. Det har vore mogleg med individuell trening i klatreveggane og toppidretten har kunne trene og gjennomført kampar. Frå og med tysdag er det tilbake til nesten normal aktivitet i Ørstahallen.