– Vi har fått kjennskap til at fleire kommunar ønskjer å bruke idrettshallane til vaksinering, og at det er snakk om ein ubestemt tidsperiode. Dersom mange anlegg no igjen vert stengde, eller ikkje opnar igjen, fordi dei skal brukast til vaksinering, vil dette setje ytterlegare press på barn og unge sine moglegheiter til å drive idrett og ha sosiale møtearenaer, heiter det i eit skriv til Ørsta kommune frå krinsleiar Kåre Sæther.