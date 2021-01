Pass opp for slike ras

Nyheiter

Vi går inn i ei helg der mange nok har lyst å teste skia – også i høgde. Men det er "betydeleg rasfare" melder varsom.no. Ustabil snø aukar faren for flakskred, ein skredtype som ofte er utløyst av skiløparar.

I Grøndalen i Volda gjekk det er stort flakskred tidlegare i veka, mellom Hattemakarskaret og Kyrkjefjellet.

– Mest truleg har raset gått onsdag. Eg gjekk innover på flat mark, og det drønte i snøen. Så snøen er krystallisert, seier Arne Langvatn, som har tatt bildet av raset.

Faregrad tre

Skredvarselet for Sunnmøre er grad tre- betydeleg skredfare- både laurdag og søndag. Detaljert varsel: "Kraftig vind og nedbør i starten av veka har gitt store fokksnøflak som framleis er lette å løyse ut. Forholda er krevjande med vedvarande svake lag i snødekket. Fjernutløysing er muleg. Unngå utløysingsområde og utløpsområde for skred. Skredproblemet finst der det ligg bunden snø over nedfoke kantkorn eller nysnø. Ver merksam på svakt lag av laussnø under hardare snø. Varierande vind har gitt flakdanning i fleire himmelretningar men sør- og søraustvende heng er mest utsett."