Planframlegget for området B10 på Fremre Mo skulle godkjennast og leggast ut til offentleg ettersyn då Senterpartiet og SV i fjor haust tok til ordet for å stoppe planane. Saka vart sendt vidare til kommunestyret og skal handsamast i møtet 11. februar. Grunneigarane innanfor planområdet er delte i saka. Dei som driv jordbruk ønsker ikkje at området vert bustadfelt.