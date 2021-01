"Vi har blitt til eit samfunn som er alt for stillesitjande"

Nyheiter

Det seiast at å trene er godt for kropp og sjel. Faktisk så helsefremjande at det kan førebygge og hindre både depresjon, angst og diabetes. Det veit Anja Nautvik (40) alt om. I heile haust har ho planlagt eit treningskonsept primært for folk busett på dei mindre bygdene på Sunnmøre, som no ser dagens lys. Føremålet til Nautvik er å få folk opp frå sofaen og betre folkehelsa.