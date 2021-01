Nyheiter

Den eine meldinga gjeld ein tankbil som har køyrd seg fast i Vikebygdvegen. Bilen sperrar vegen. Politiet er på staden. Det vil ta tid å få rydda vegen, opplyser politiet til bebuarar i området.

Ein personbil sklei også inn i tankbilen. Det er svært glatt på staden

Den andre meldinga gjeld to vogntog som har støytt saman ved Kjøs bru i Hornindal. Dei støytte saman i låg fart på E39, og det er ikkje meldt om alvorleg personskade. Her melder politiet at begge bilane har kome seg til kontrollstasjonen på Kjøs. Vegen er open, men det er ein del trafikksøl på staden.

Møre-Nytt har fått tips om ei utforkøyring på Krøvelseidet.

- Det er sjukt glatt, seier vitnet.

Det vert likevel rådd til at Krøvelseidet og fv. 655 vert brukt som omkøyringsveg medan bilberginga held på i Vikebygda. Dette gjeld også dei som kjem frå Reset, ifølgje vegtrafikksentralen.