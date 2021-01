Jon Egil er sjeleglad – Perry har mista gutsen

Nyheiter

Jon Egil Finnes er soleklar: - Vi burde ha blitt del av Volda kommune ved kommunereformen i 1964! Då var det mange i bygdene her som helst såg at Hjørundfjorden vart med i Volda, ikkje minst på grunn av sjukehuset. Men resten av Hjørundfjorden ville ikkje dette. Men heldigvis er vi del av Volda no.