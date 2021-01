Alle prøvesvar hittil negative

Nyheiter

- Alle som er i karantene har blitt testa, men dei siste blei testa i dag. Vi har derfor ikkje svar på dette før i morgon. Det vi kan seie no, er at vi har fått svar på mange av prøvene, og at alle som vi har fått svar på til no har vore negative, seier Else Lillian Riise, rektor på Øyra skule.