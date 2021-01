Nyheiter

Natt til fredag måtte to personar bergast ned frå Rotsethornet, melder politiet på twitter.

Det var to menn i byrjinga av 20-åra som rundt midnatt hadde kome bort frå stien på veg ned frå fjellet. Gutane er heimehøyrande i Ørsta og Volda kommunar. Røde Kors-personell gjekk opp frå Kalsethola for å rettleie dei to til stien, som dei hadde kome bort frå like nedanfor Aksla.

Begge gutane var i fin form då dei kom ned fra fjellet.