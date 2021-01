Julenissen sterkt bekymra for dei snille barna på Vartdal

Nyheiter

Nissen skriv i ein epost, som også Møre-Nytt har fått:

«På grunn av korona måtte reinsdyra i år i karantene og Julenissen måtte ta beina fatt, og farte gatelangs for å få utført det store årlege oppdraget. Julenissen reiser rundt i mange store og små bygder og blir godt kjend med korleis borna har det der. Men vanlegvis tek han himmelvegen fatt og bevegar seg sjeldan gatelangs.

Denne jula var det ekstra mange snille barn på Vartdal. Difor brukte julenissen ekstra god tid for å komme rundt til alle, og vart godt kjend i bygda. Eg syntes at gatebelysninga fleire stader på Vartdal er svak og manglande. Eg tenker på alle dei snille borna som plar vere ute og leike, og det er mørkt store delar av døgnet. Borna kan vere vanskelige å få auge på for dei som bevegar seg rundt i motoriserte køyretøy eller andre doningar.

Spesielt ein plass ynskjer julenissen seg gatelys. Og det er tilkomsten til barnehagen i Myrane frå Myrevegen. Der var ikkje eitt einaste gatelys, der heller.

Julenissen er no bekymra for borna sitt ve og vel og ber sjefen i kommunen å sikre tryggare kår for henting og levering av borna i barnehagen og ikkje minst for dei som leikar i nærleiken til barnehagen.

Julenissen håper å kunne treffe alle borna til neste jul også, i god behald. Med dei beste nisseynskjer for 2021.

Julenissen.»