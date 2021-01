Aukande rasfare frå laurdag

Nyheiter

Det er lite snø i fjellet, og i det stabile veret som har vore ei stund har det vore lite rasfare. Dermed har det vore gode forhold for toppturar, og det har vore stor aktivitet i fjellet.

Men i helga er det varsla veromslag, med mykje vind og nedbør. Dermed aukar rasfaren til grad tre "betydeleg rasfare", melder varsom.no.

Vurderinga er slik for laurdag 9. januar: "Det er svært lett for ein skiløpar å løyse ut skred i fersk fokksnø. Særleg der snøen legg seg på rim eller kantkorn. Skredfaren vil auke etter kvart som vinden aukar og dannar flak. Det er vanta størst skredfare på ettermiddagen. Mest utsett terreng er formasjonar som samlar snø i le for sørvestleg vind. Ver særleg merksam på mjuke flak. Oppsprekking er tydeleg fareteikn.