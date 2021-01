Musea på Sunnmøre ber Volda om rask avklaring

Nyheiter

Musea på Sunnmøre ber Volda kommune om ei snarleg tilbakemelding om korleis utgiftene til Svormuseet på Grodås skal løysast.

Volda kommune fekk etter regionreforma overført Anders Svormuseet på Grodås. Samlingane og bygningane er i kommunens eige.

«Musea på Sunnmøre har ingen avtale om drift av Svormuseet med Volda kommune i 2020. Musea på Sunnmøre har likevel hatt ope sommaren 2020 for å ivareta publikum, og også lagt ut midlar i samband med forsikringar, overvaking, internett osv. Dette har Volda kommune stadfesta at dei vil refundere innan årskiftet», skriv direktør Audhild Gregoriusdotter og styreleiar Jon Aasen i Musea på Sunnmøre i eit brev til Volda kommune.

Dei legg til:

«Vidare ynskjer vi å lytte til korleis kommunen ser føre seg 2021, sidan museet ikkje har driftsmidlar til å halde Svormuseet ope i 2021 med dagens rammer.»

Musea på Sunnmøre har rekna ut at det vil koste 1,5 millionar kroner årleg å drive Svormuseet på dagens nivå – og betydeleg meir om Volda kommune ynskjer å vidareutvikle museet.

Det har ikkje kome pengar til Svormuseet på statsbudsjettet.

Museet har vedlikehalds-etterslep, - blant anna står den flotte fontenen i parken/hagen tørr og på skade.

Gamle Hornindal kommune hadde ei årleg løyving til Svormuseet, men Musea på Sunnmøre melder at dei ikkje har motteke midlar for fagleg drift på museet i 2020 frå nye Volda kommune.

«Vi ber om ei snarleg tilbakemelding frå kommunen på korleis dei løpande driftsutgiftene vi har hatt på kommunens eigedom skal løysast i inneverande år, for at Musea på Sunnmøre skal få godkjent rekneskapen for 2020». skriv Aasen og Rotevatn i brevet til Volda kommune.