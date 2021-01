Musea flyttar inn i Spinneriet i Volda

Nyheiter

Musea på Sunnmøre samlokaliserer tilsette på Søre i nye lokale på Spinneriet. – Vi skal vere meir tilgjengelege for publikum i moderne lokale, seier Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, administrerande direktør.

Musea på Sunnmøre flyttar inn i nyoppussa lokaler på Spinneriet i Volda i løpet av januar. Her skal Folkemusikkarkivet flytte saman med formidlarar og konservatorar som har ansvaret for heile Søre Sunnmøre. Fem fast tilsette og to prosjektmedarbeidarar flyttar inn i dei nye lokala.

- Folkemusikkarkivet vart fusjonert inn i Musea på Sunnmøre i fjor, men har site åleine på lånte lokale på Høgskulen. Formidlarar og konservatorar har halde hus på Gamlegymnaset og endeleg kan vi no samle alle tilsette, seier Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, administrerande direktør i Musea på Sunnmøre.

Dei nye lokala har møterom og lagerplass i tillegg til moderne kontor. Å vere tilstades på Søre Sunnmøre er viktig for Musea, som driv med forsking, formidling og forvalting i alle kommunane på Søre. Volda er den kommunen som husar flest tilsette i Musea, utanfor Ålesund kommune.

- Volda er sentralt plassert og det er gode kommunikasjonsvegar til arenaene våre på Søre. Vi har også fagleg samarbeid med Høgskulen, og dei nye lokala vil opne opp organisasjonen vår og gjere det lettare å samarbeid med andre, seier Rotevatn.

I Volda arbeider dei tilsette også med fylkesvise og nasjonale oppgåver.

- Folkemusikkarkivet arbeider med folkemusikk for heile Møre og Romsdal. Vi har også ei stilling med formidlingsansvar for fylket og ikkje minst vil eg framheve det nasjonale arbeidet vi gjer med fyr og farled i Kystverkmusea. Vi byggjer no også båt på Bjørkedalen, og har mange turnear i skulen i vår, seier Rotevatn.

Musea på Sunnmøre er den største kulturinstitusjonen mellom Bergen og Trondheim og driv museumsverksemd i heile regionen, med formidling, forvalting og forsking på kunst og kulturhistorie.