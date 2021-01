Nyheiter

Sunnmørsposten: På grunn av smittesituasjonen etter jul har Helse Møre og Romsdal stramma inn reglane for besøk på alle sjukehus og mindre institusjonar. Pårørande må bruke munnbind ved besøk på sengepost, og pasientar kan ha eitt besøk med maksimalt to personar per dag.