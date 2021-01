40 vart vaksinerte i Volda

Nyheiter

Janne Arntsen og Åse Nedrebø sette torsdag 40 vaksinedosar på glade bebuarar i 2. etasje på Volda omsorgssenter, skriv Volda kommune på si heimeside.

Det var alle bortsett frå ein som takka ja til å få vaksinen.

- Alle vaksinene er sett på pasientane og så langt ser alt fint ut, ingen allergiske reaksjonar, seier Elsebeth Melle, seksjonsleiar Kapteinstova/Klokkarstova..

Første pasienten som fekk vaksinen synes sjølv at det gjekk veldig fint og ho kjente nesten ingenting, opplyser Volda kommune.

Meir neste veke

Neste veke får kommunen 25 vaksinerdoser. Desse skal gå til bebuarar på sjukeheimen ved Hornindal omsorgssenter. Fem av vaksinane vert gitt til kritisk helsepersonell . Dei som vert prioritert i første rekke er tilsette ved sjukeheimane, legevakta og teststasjonen.

- I påfølgande veke vil vi halde fram med vaksinering på Volda omsorgssenter til alle sjukeheimsbebuarar blir vaksinert. Det er truleg at vi får nok vaksiner i veke 2 til at vi får vaksinert alle som bur på sjukeheim i Volda. Deretter vil bebuarar i heildøgns omsorgsbustadar få vaksine. Det er per i dag ikkje klart kor mange vaksiner vi får frå og med veke 3, opplyser kommunen.

- Når det nærmar seg at vi får vaksinere aldersgruppa heimebuande over 85 år, vil vi kome med informasjon om korleis innbyggjarane skal kunne bestille seg time til vaksinering. Vi håper vaksineringa av desse kan starte i månadskifte januar/februar, står det på heimesida til Volda kommune.