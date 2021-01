Toppresultat for julegryta

Nyheiter

Frelsesarmeen fekk inn 164.933 kroner på julegrytene sine i desember i Volda, Ørsta og Ulsteinvik.

– Dette er ei flott auke på om lag 18.000 kroner frå i fjor. Dette er vi særs nøgde med, sidan vi ikkje heilt visste korleis vi kunne gjennomføre aksjonen i år, opplyser Ingrid Bjørke ved Frelsesarmeen i Volda.

Og ho har ei lang takkeliste:

– Vi ynskjer å takke alle som har gitt kontantar i gryta eller gitt ved hjelp av Facebook, Vipps eller til bankkonto. Mange fleire har nytta desse tinga i år. Takk til barnehagar som også denne gongen gjorde tiltak for julegryta. Vi takkar også Coop Extra Furene for sponsing av matvarer til utdeling. Vi takkar Lions Volda og firma Aurvoll og Frisund AS i Fosnavåg for rause pengegåver. Takk også til forretningar som la til rette for at vi òg i år kunne vera til stades med julegryta.

Det vart 56 husstandar som fekk hjelp til julemat og gåver denne gongen.

– Pengane frå julegryta vert også brukt heilt fram mot neste desember til hjelp for folk som strevar på ulike måtar, opplyser Frelsesarmeen.