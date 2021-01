Nyheiter

Tidlegare har ein laga til ein uteleikebil med Lynet McQueen-motiv. Elles har ein laga utebensinstasjonar og vaskehall, ein brannstasjon og eit dokkehus og hatt dagar i lag der elevane har laga til stasjonsleikar for barnehageborna. No har arbeidslivsfagsgjengen pussa opp to uteleikebilar, ein ambulanse og ein politibil. Rett før jul vart ambulansen overlevert til barnehagen.