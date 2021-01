«Under einkvar kritikk at regjeringa gjekk ut med innskjerpingane så seint»

Nyheiter

- Regjeringa valde å kome med sine innskjerpingstiltak søndag kveld – trass i at FHI og Folkehelseinstituttet hadde kome med sine råd lenge før det. Dette er under einkvar kritikk, meiner Volda-ordførar Sølvi Dimmen.

Ho følgde regjeringa si pressekonferanse klokka 18.00 søndag kveld, og kunne då blant anna konstatere at ungdomsskulane landet over kom på raudt nivå.

- Utan at vi hadde fått noko førevarsel i form av til dømes epost til kommunane. All informasjon kom til oss for første gong på pressekonferansen eit halvt døgn før skulane skulle starte oppatt etter juleferien. Eg vart sitjande og lese meg opp på vg.no. Sånn bør det ikkje vere, seier Dimmen.

Som registrerte at assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet lenge før dette opplyste at dei hadde gitt sine råd til regjeringa.

- Likevel valde regjeringa å vente til søndag kveld med å kome med sine innskjerpingstiltak. Kvifor ikkje dagen før, på laurdag, til dømes? Og slik gitt kommunane og andre berørte litt tid til å førebu seg, seier Dimmen, og legg til:

- Og dette gjeld sjølvsagt ikkje berre kommunane, men også fylkeskommunane som driv vidaregåande skular – og ei rekkje næringar, som til dømes restaurant-næringa.