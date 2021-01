Nyheiter

Ungdomsskulen og opplæringssenteret i Ørsta går no over til raudt nivå, i samsvar med dei nye retningslinene frå regjeringa.

- Alle elevar på ungdomsskuletrinna og på opplæringssenteret i Ørsta kommune må ha heimeskule måndag 4.jan, for at skuleleiingane skal kunne organisere raudt nivå. I løpet av måndagen vil alle elevar få vite kva som så skal gjelde dei neste to vekene, skriv Ørsta kommune i ei pressemelding søndag kveld