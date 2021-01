Regjeringa forbyr heimebesøk

Nyheiter

– Vi har etter jul sett færre som testar seg, og av dei som testar seg går andelen positive testar opp. Smitten er aukande og spreier seg til nye deler av landet. Eg ber no om at alle blir med på et krafttak for å unngå ei ny smittebølge, seier statsminister Erna Solberg i ei pressemelding søndag kveld.

Basert på råd frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringa bestemt å forsterke smitteverntiltalene og justere dagens nasjonale anbefalingar, slik at kommunane har kapasitet til å handtere lokale utbrot og få på plass meir testkapasitet. Registreringssystemet for tilreisande frå utlandet skal samtidig fases inn.

– Formålet med dei nye, strenge tiltaka er å bryte ei eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å ta opp att sosialt liv til det har gått 14 dagar, i det som blir ein sosial nyttårspause for alle, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tiltaka vil foreløpig vare i 14 dagar, for å få ein betre oversikt over situasjonen.

– Kommunane trenger også tid og ressursar til å planlegge og gjennomføre oppstart av vaksinasjon. Det er et stort og viktig arbeid, og da blir det vanskeleg for kommunane å handtere mange lokale utbrot samtidig, seier Høie.

Anbefalingar for alle i hele landet:

Sosial kontakt

Unngå å ha gjester i heimen. Vent 14 dagar med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personar som er i livets siste fase. Aleinebuande kan ha besøk eller gå på besøk med ein til to faste venner eller til ein fast husstand. Barn i barnehagar og barneskolar kan ha besøk frå egen kohort. (Nytt)

Alle organiserte fritidsaktivitetar, idrettsaktivitetar, kulturarrangement og livssynssamlingar innandørs, tilrådast utsett til etter 18. januar. Dette gjeld også alle aktivitetar innandørs som samlar barn og unge på tvers av klasser/ kohortar (Nytt)

Reiser





Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphald med personar frå same husstand frarådes framleis ikkje, innanfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjeld.









Skular og utdanning





All undervisning og alle planlagde arrangement ved universitet, høgskolar og fagskolar blir digitale fram til 18. januar. (Nytt)

Alle landets vidaregåande skolar og ungdomsskolar går over til raudt nivå. (Nytt)

Det givast ikkje nasjonale føringar for nedstenging av folkehøgskolane eller bibelskolane. Folkehøgskolane følger anbefalingar og retningslinjer frå lokale helsestyresmakter.









Arbeidsplassar





Heimekontor for alle som har moglegheit til dette. (Nytt)









Butikkar





Alle kjøpesenter og butikkar bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mogleg å halde avstand samt ha åtgangskontroll. Regjeringa vil i løpet av de nærmaste dagane vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og åtgangskontroll. (Nytt)









Idrett





Utandørs aktivitetar kan gjennomførast dersom det er mogleg å halde god avstand.

Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikkje.









Reglar for hele landet













Private samankomstar og arrangement





Maksimalt fem personar på private sammenkomster utanfor eige heim, som for eksempel ein bursdag i leid lokale. Viss man er fleire enn fem i same husstand, kan sjølvsagt alle i husstanden møtes. (Nytt)

Maksimalt ti personar på innandørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlingar, seremoniar mv., likevel 200 personar der alle i publikum sit i fastmonterte seter. I begravelser kan det vere opp mot 50 personar, sjølv om seta ikkje er fastmontert. (Nytt)

De fleste av disse arrangementa vil uansett ikkje vere i tråd med nasjonale anbefalingar og bør derfor utsettast eller avlyses.









Uteliv og serveringsstader





Det innførast nasjonalt forbod mot skjenking av alkohol på serveringsstader og arrangement. (Nytt)









Kyrkjevandring





De særlege reglene for kirkevandringer oppheves straks, i staden for frå 15. januar. (Nytt)