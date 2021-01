Dalsfjordingane vil køyre sakte til Festøya

Nyheiter

Grendelaga i Dalsfjorden vil ha justert ferjetidene på Volda – Folkestad – for å unngå uvettig råkøyring for å nå ferja på Festøya.

«Me viser til oppslag i Sunnmørsposten 27.11.20 om endring av rutetider for ferjesamband på Sunnmøre som følgje av endringar på Molde-Vestnes. Dalsbygd grendalag og Indre Dalsfjord grendalag vil i denne samanhang peike på at fleire avgangar frå Volda, særleg på kveldstid er dårleg tilpassa avgangane frå Solavågen. Ein time frå Solavågen til Volda, inkludert ferjeturen, er for knapp tid», skriv grendelagsleiarane Randulf Reite og Einar Furnes.

Dei fryktar at med sjeldne ferjeavgangar frå Volda kan bilistane verte freista til å stå på litt for mykje for å rekke ferja.

Grendalaga bed difor om at avgangstidene frå Volda vert justerte så snart som råd.