Volda-studenten Anna var einsam og reiste heim

– Det går jo på helsa laus å aldri møte nokon

For Anna Skogen (23) frå Hamar vart ikkje studenttilværet i Volda slik ho hadde førestilt seg. Koronapandemien førte med seg ei langvarig kjensle av einsemd. Løysinga for Anna vart å reise tilbake til Hamar. Ho trur at eit samtaletilbod med låg terskel for å ta kontakt, kan hjelpe studentar i same situasjon.