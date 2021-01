Nyheiter

I Ørsta-album er dette biletet tidfesta til 1919. Dermed er det rett før Vikegata vart bygd gjennomgåande til kyrkja. På eit bilete frå 1920 kan vi sjå at det har kome kraftline langs den nye gata, og at Staurset-bygget (der Westre konditori heldt til) var under oppføring. Så dette er rett før den nye tida kom til Ørsta sentrum.