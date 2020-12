– Ein ny kvardag for kulturlivet i Ørsta

Nyheiter

Kulturhussjef Janne M. Grytten Skarstein er frå seg av glede over at huset ho no er sjef for skal rivast, og at det kjem eit nytt i staden.

Etter at kommunestyret tysdag vedtok at det skal byggjast eit nytt kulturhus i tilknyting til Ørsta vidaregåande skule, er reaksjonane i hovudsak positive. For brukarane kan dette verte ein heilt ny kvardag.

– Vi tek eit kvantesprang inn i framtida Samrøystes sa kommunestyret tysdag ja til å rive Ørsta kulturhus. I staden skal det byggjast eit nytt – som eit fellesbygg med ein ny Ørsta vidaregåande skule.

– Både for Kaihuset og Ørsta kulturskule trur eg dette vil medføre ei styrking av tilboda. Vi kjem nærmare dei sentrale skulane, og vi får samla mykje kultur på ein stad. Spesielt for kulturskulen vil dette verte ein ny kvardag, seier Hans Robert Bondhus, som både er rektor for kulturskulen og leiar for Kaihuset.

At Ørsta vidaregåande skule skal kome med eit nybygg, har vore ei kjensgjerning ei god stund. Og at det har vore eit ynske om å knyte dette til Ørsta kulturhus, har vore ein del av planlegginga i kring to år. Det nye er at kommunestyret i juni opna for at det også kunne kome på tale å rive det eksisterande kulturhuset. Det skjedde etter at ein tilstandsrapport avslørte at huset var i dårleg stand. Eit halvt år etter er det vedteke at huset skal rivast, og at det nye kjem som eit fellesbygg med den nye vidaregåande skulen.

- Fortener nytt kulturhus

– Vi har jo følt at vi har arbeidd i ein motbakke i ganske mange år. Det eksisterande kulturhuset er tungdrive, og har sine utfordringar, seier Grytten Skarstein.

Ho seier at kommunen fortener eit nytt kulturhus.

– Det er kultur for nettopp å drive kultur i Ørsta. Framover må vi likevel halde oss på jorda, men at dette vert fantastisk, det er det liten tvil om, seier Grytten.

Hans Robert Bondhus er altså representant for to av dei store komande brukarane av kulturhuset, Kaihuset og Ørsta kulturskule,

– Vi har delteke i prosessen ei god stund allereie. Det har vore viktig for oss å få fram at vi skal kjenne kulturhuset som vårt eige. Det gjeld både for kulturskulen og ungdomshuset Kaihuset, seier Bondhus.

Det vil mellom anna seie at ungdommen på Kaihuset skal ha stor medverknad når rom skal utformast og fyllast med innhald.

– Også det at det vert mykje fellesareal er viktig. Det skal verkeleg myldre i det nye kulturhuset, seier Bondhus.

Han og Grytten legg dessutan vekt på at akustikk vert vektlagt i det nye kulturhuset.

– Slik planlegginga har vore til no, vil dette verte veldig bra, seier Bondhus.

Lystad skule

Men ikkje alle er like glade for vedtaket. Brukarane av dagens skytebane i kjellaren, må etter alt å døme finne seg nye lokale.

– Vi forventar frå kommunen at vi ikkje vert skadelidande, verken økonomisk eller på andre måtar. Vi forventar at det vert funne erstatningslokale til oss, seier leiar for Hovdebygda og Ørsta Skyttarlag, Kent Riksheim.

Han fortel at denne dialogen med kommunen allereie er i gang. Mellom anna kan Lystad skule verte eit aktuelt erstatningslokale.

– Lystad skule vil vere stor nok for oss. Problemet er at bygningen ikkje er stor nok for pistolklubben sine behov, seier Riksheim.

Skyttarlaget og kommunen har enno litt tid på seg for å finne erstatningslokale.





– Vi har vorte lova at rivinga ikkje skjer før februar 2022. Då har vi denne sesongen og ein til inne. Då må vi byrje planlegginga allereie no, seier Riksheim.

Han peikar på at innandørsaktivitet og miniatyrskyting vert ein stadig større del av verksemda til skyttarrørsla, og at det er avgjerande at erstatningslokale kjem på plass.