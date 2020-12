– Maja fanga alltid glade augneblinkar på bilde. Det gjorde ho også 21. november 2018, rett før ulykka

Nyheiter

– Vi venta på eit mirakel, til siste minutt, fortel Paulina Kmiecik, nær venninne av Maja Herner.

Polske Maja Herner (25) forsvann etter ein fjelltur i Ørsta, 21. november 2018, etter å ha budd berre ei veke i Ørsta. Bilen ho brukte vart funne ved vassverket ved vegen opp mot Skåla, og søket var særleg konsentrert i området Vallahornet/Saudehornet. Men tida gjekk, og det var ingen spor etter Maja.

– Vi set utruleg pris på engasjementet og hjelpa vi fekk frå lokalsamfunnet. I Ørsta er det fantastiske menneske og gode tenester som aldri slutta å leite etter Maja, seier Paulina til Møre-Nytt.

Ho var sjølv ein tur til Ørsta i februar i fjor, for å oppleve bygda på nært hald. På Facebook-sida si skriv ho mellom anna: Etter intense månader med søk etter Maja, og utan noko resultat, bestemte vi oss for å reise til Ørsta, byen Maja elska ved første blikk. No veit vi kva som sjarmerte henne på denne staden. Men vi veit også kor vanskeleg det er å vere så nær, og så langt frå nokon du saknar så mykje.

Men i juni i år fekk venner og familie svar. Ein turgåar fann leivningar etter eit menneske i fjellsida under Nivane. DNA-analyse viste at det endeleg var Maja Herner som var funne. Det vart sett i verk fleire leiteaksjonar, og i midten av juli vart det gjort fleire positive søk under Storeniven. Også klokka og mobiltelefonen vart funne og overlevert til familien.

Her fann dei også bilde av Maja, på toppen av Nivane.

– Maja var aldri redd for å døy. Ho levde livet sitt fullt ut, og følgde draumane sine om å besøke og oppleve verda. Ho sette ofte lista høgt, nokre gonger for høgt. Ho døydde på ein stad som ho elska ved første blikk. Berre ein augneblink før, stod ho på toppen. Alle som kjente henne veit at ho må ha kjent seg glad då. Ho likte å fange desse augneblinkane på bilde. Det gjorde ho også 21. november 2018, rett før ulykka. Og ho vil nok at vi skal huske henne slik for alltid, sjølv om ho etterlet seg eit stort tomrom i mange hjarte, skriv Paulina på Facebook-sida si, supplert med eit bilde av ei smilande Maja Herner, på toppen av Nivane.

Maja vart gravlagd laurdag 26. september i Trzebnica i Polen.

– Takka vere alle som aldri gav opp å leite, fekk vi moglegheit til å få Maja heim, seie farvel og halde gravferd. Vi vil aldri gløyme alt de gjorde for å hjelpe oss å finne henne. Eg er svært takksam for alt de har gjort for oss. Tusen takk.